Grande Fratello Vip 2017: verrà annullato il televoto tra Carmen Di Pietro e Daniele Bossari?

Grande Fratello Vip 2017: i fans chiedono l’annullamento del televoto. Siamo giunti alla terza puntata della seconda edizione del Grande Fratello Vip 2017. Una nuova edizione del Grande Fratello Vip 2017 davvero ricca di emozioni, polemiche e colpi di scena. In nomination sono andati Daniele Bossari e Carmen Di Pietro, due personaggi molto amati dal pubblico. Così tanto che alcuni utenti di Twitter hanno lanciato una vera e propria petizione per chiedere alla produzione di annullare il televoto, utilizzando l’hashtag “annullate questa nomination”. I fans del Grande Fratello Vip 2017 si sono rivolti ad Alfonso Signorini asserendo che non si può far uscire uno tra Carmen e Daniele mentre ci sono persone come Jeremias o Marco ancora dentro e affermando inoltre di non seguire più Grande Fratello Vip 2017 se non verranno presi seri provvedimenti.

Grande Fratello Vip 2017: ecco chi dovrebbe essere escluso.

Molti dei telespettatori vorrebbero dei provvedimenti per Jeremias Rodriguez, visto che dopo la terza puntata del Grande Fratello Vip 2017 ha minacciato Bossari, tanto da far preoccupare la moglie Filippa Lagerback. C’è anche chi vorrebbe l’espulsione di Marco Predolin e Giulia De Lellis, visto che entrambi hanno detto delle frasi infelici sui gay; senza dimenticare le dichiarazioni sulle donne pronunciate da Ignazio Moser. Chi sarà l’eliminato della casa del Grande Fratello Vip 2017? Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.