Guida Tv: tutti i programmi tv di stasera, giovedì 28 settembre 2017

Guida tv completa di giovedì 28 settembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti RAI. Ecco le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 ore 21:25, andrà in onda la fiction con Veronica Pivetti Provaci ancora prof. La morte improvvisa di Carmen è un grande dolore per Camilla ma soprattutto per Renzo e per il piccolo Renzito. Il medico legale dapprima dice che Carmen era ubriaca alla guida, poi si scopre che è stata sparata. Gaetano, con l’aiuto di Camilla, si occupa delle indagini ma viene sollevato dall’incarico dal questore… Su Rai 2 alle ore 21.15 andrà in onda Nemo – Nessuno escluso. Su Rai 3 ore 21:20 vedremo il documentario I mille giorni di mafia capitale.

La guida tv di questa sera giovedì 28 settembre 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

La nostra guida TV sulla prima serata delle principali emittenti continua con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset: su Rete 4 alle ore 21.20 vedremo il film Come un uragano. Paul e Adrienne, vengono colpiti da un uragano in un’isola del Nord Va. La vicinanza fa riscoprire loro sentimenti ed emozioni mai del tutto spenti. Su Canale 5 andrà in onda il programma di intrattenimento Chi ha incastrato Peter Pan. Su Italia 1 vedremo Brick Mansions.

Secondo le anticipazioni della Guida Tv, su La7 va in onda il documentario Piazza pulita, il programma di approfondimento politico condotto da Corrado Formigli.