Una nuova puntata de Il Segreto, con nuovi colpi di scena, andrà in onda oggi, 28 settembre 2017. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata odierna. Secondo le anticipazioni della soap Il Segreto, Rogelia, approfittando dell’assenza di Ismael, riesce ad entrare in possesso di alcuni documenti che Ismael aveva nascosto nei cassetti e che lo riguardano. Da quei documenti la donna riesce a capire qualcosa sulla vera identità del ragazzo, e grazie a questi documenti potrà smascherarlo. Ma non ci riuscirà…

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 28 settembre 2017: Hernando si sfoga con Alfonso e prende una decisione…

Nelle scorse puntate della soap Il Segreto, Hernando ha chiesto a Camila di raccontargli la verità sulla paternità del bambino che porta in grembo. Dopo diverse resistenze, Camila confessa di non sapere se il nascituro è figlio di Hernando o di Nestor. Camila spiega al marito che ha dovuto cedere alla violenza di Nestor: l’uomo aveva provato ad uccidere Hernando con l’esplosione ma, non essendoci riuscito, voleva nuovamente provare a togliergli la vita per avere Camila tutta per sé. Hernando reagisce male alla notizia, e fugge lasciando la moglie in lacrime.

Nella puntata odierna de Il Segreto, Hernando si reca dall’amico Alfonso e si confida con lui. Il locandiere capisce lo stato d’animo del marito meglio di chiunque altro: anche Maria non è sua figlia naturale, ma l’ha cresciuta e la ama come se fosse il suo vero padre. Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Hernando, nell’udire queste parole, ragiona e capisce che Camila non l’ha tradito, ma ha ceduto alla violenza per evitare che Nestor lo uccidesse. Camila lo ama davvero, e lui ama lei: questo è l’importante, e così decide di tornare a casa con un regalo per la moglie ed uno per Beatriz.