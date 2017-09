La prova del Cuoco: la puntata di oggi 28 settembre 2017. Proseguono le ricette La prova del cuoco e oggi giovedì 28 settembre 2017 con al timone Antonella Clerici, e ospito tanti chef, maestri in cucina e tutti i protagonisti del cooking show di Rai 1. Tra una battuta ed un saggio consiglio (culinario, ovviamente), gli chef dell’amato cooking show de La prova del Cuoco prepareranno diverse e invitanti ricette. Non mancheranno utili consigli e ricette veloci per preparare piatti davvero unici anche tra i fornelli di casa per poter deliziare gli ospiti con pietanze davvero originali.

La prova del cuoco: il calzone ripieno e la cotoletta prezzemolata.

La ricetta di oggi 28 settembre 2017 de La prova del cuoco è di Gino Sorbillo che prepara calzone ripieno di ricotta, funghi, prosciutto, provola affumicata e pomodoro, un calzone ripieno dentro ma condito anche sopra. Gino Sorbillo a La prova del cuoco oggi e come sempre ci delizia non solo con il risultato finale del suo calzone farcito ma anche con tutta la preparazione, la spiegazione, i consigli. Ecco come Sorbillo prepara il calzone farcito a La prova del cuoco del giovedì.

Siamo alla preparazione del calzone imbottito di Gino Sorbillo a La prova del cuoco: sciogliamo il lievito nell’acqua, uniamo la farina e il sale e impastiamo per 12 minuti; otteniamo un impasto poco appiccicoso e facciamo lievitare per almeno 8 ore. Stendiamo l’impasto già diviso in due parti e lo stendiamo ottenendo due cerchi. Farciamo con ricotta di bufala setacciata, aggiungiamo la provola fresca affumicata con paglia, con i funghi a fette, con prosciutto arrosto a fette e poi tagliato a pezzi e poi un po’ di passata di pomodoro. Chiudiamo bene i bordi e adagiamo nella teglia foderata con la carta forno. Ma non finisce qui la ricetta del calzone di oggi di Gino Sorbillo a La prova del cuoco perché condiamo sopra con la passata di pomodoro San Marzano e un po’ di sale. Mettiamo in forno al massimo della temperatura per 16 minuti. Poi aggiungiamo del pomodoro cotto, basilico fresco e provolone stravecchio grattugiato e pepe. Serviamo subito.

Mentre Alassandra Spisni ci propone la cotoletta di mortadella con patate prezzemolata. Siamo alla preparazione della cotoletta di mortadella de La prova del cuoco: lasciamo mezz’ora le fette di mortadella spessa nel latte, poi l’asciughiamo ma non troppo. Nel latte battiamo le uova con il formaggio grattugiato, noce moscata, . Passiamo le fette di mortadella nel pane grattugiato che magari abbiamo versato nella teglia per rendere tutto più semplice. Passiamo poi la mortadella nel composto con le uova, quindi ripassiamo di nuovo nel pane grattugiato. In padella facciamo sciogliere lo strutto e friggiamo le fette di mortadella una alla volta. Giriamo e facciamo friggere su ambo i lati facendo attenzione. Lessiamo in acqua e sale le patate, le peliamo e tagliamo a fette spesse. Passiamo l’aglio nella ciotola dove versiamo le fette di patate, condiamo con olio, un pochino di sale e di aceto e prezzemolo, facciamo insaporire. Serviamo le cotolette con le patate.