Moda autunno/inverno 2017-2018: i pantaloni a palazzo tornano alla ribalta

Moda autunno/inverno 2017-2018: i pantaloni a palazzo. Questo autunno/ inverno 2017-2018 ci sarà un grande ritorno. I pantaloni a palazzo. Le ultime tendenze ci dicono che saranno proprio questi i modelli di pantaloni più alla moda. E più sono larghi e over, più saranno cool. E dalle passerelle arrivano le ispirazioni più belle per rinnovare il nostro guardaroba. Il trend di stagione li vuole rigorosi e maschili o talmente ampi e morbidi da sembrare quasi una gonna, disponibili in tutte le occasioni: da sera, neri e a vita alta o mood casual, a vita bassa e di velluto. Tra le diverse fantasie ci sono anche i quadri che regnano sovrani e non mancano nemmeno i modelli di pantaloni larghi che strizzano l’occhio allo streetwear e ai trend più cool di stagione.

Moda autunno/inverno 2017-2018: iper-femminili e iper-abbinabili.

Tornano i volumi over ed eleganti dei pantaloni a palazzo. Sono modelli dalla gamba dritta e ampia, il ginocchio non è mai evidenziato, talvolta l’orlo è lievemente a zampa e quasi sempre hanno la vita alta. Sono i pantaloni a palazzo i bigs trend del momento da indossare all year long, dalla primavera all’autunno e abbinare in n modi possibili. Perché i pantaloni larghi a vita alta, oltre ad essere iper-femminili, sono anche iper-abbinabili.