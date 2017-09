Provaci ancora prof 7, anticipazioni di stasera 28 settembre e giovedì 5 ottobre 2017

Stasera, giovedì 28 settembre 2017, su Rai 1 andrà in onda la quarta puntata di Provaci ancora prof 7. Secondo le anticipazioni ufficiali di stasera, vedremo Camilla e Renzo sotto choc per la morte di Carmen. Nella scorsa puntata di provaci ancora Prof. 7 abbiamo visto che la donna, è scomparsa, pare, a seguito di un incidente d’auto: il dottor Roberto Paone sostiene che era ubriaca alla guida, per questo ha fatto un incidente. Camilla, Renzo e Gaetano, però, non credono a questa versione, ed indagano. Troppi elementi, infatti, fanno pensare che Carmen sia stata uccisa, ed infatti Bianca fa un’autopsia clandestina su di Carmen e scopre che è stata sparata… Cosa si nasconde dietro a questo mistero?

Secondo le anticipazioni di Provaci ancora Prof. 7 Gaetano indaga, ed il primo sospettato è Paolo Trevisan, un rappresentante di gioielli che negli ultimi tempi aveva avuto una relazione con Carmen e che, dopo l’incidente, sembra essere sparito nel nulla. Il Questore in persona però, poco dopo, ordina a Gaetano di interrompere immediatamente le indagini su Trevisan: in ballo c’è infatti un’altra importante operazione di polizia che riguarda l’uomo e che le indagini di Gaetano rischiano di compromettere.

Provaci ancora prof 7, anticipazioni di giovedì 5 ottobre 2017.

La quinta puntata di Provaci ancora Prof. 7 andrà in onda giovedì 5 ottobre 2017. Secondo le anticipazioni ufficiali, vedremo che Renzo è ancora molto scosso per la morte di Carmen e non sa bene come gestire la sua vita e come far crescere in maniera serena il figlio Renzito. Camilla deciderà di stargli accanto in questo tragico periodo. Come la prenderà Gaetano? Il commissario, intanto, deve indagare sulla morte di un sensitivo trovato ucciso.