Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: ecco i tagli di capelli corti iper-femminili

Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: i tagli di capelli corti ed iper-femminili. Questo autunno e inverno 2017-2018 in tema di tagli di capelli vince lo short cut di varie forme e dimensioni. Per tutte le donne che vogliono darci un taglio questo è il momento gusto, i tagli di capelli corti saranno protagonisti. Spesso estremi, con rasature e colori che poche potrebbero permettersi, ma ingentiliti e resi più femminili da tocchi come un ciuffo più lungo, una frangia, un certo movimento. Anche i giochi di contrasti possono dare risultati notevoli, come un taglio di capelli magari più classico, ma con colori strong, pastello o addirittura fluo.

Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: via alle scalature.

Chi invece non ama contrasti e immagini troppo forti e caratterizzanti, può optare per il taglio di capelli a pixie cut più lunghi, che sfiorino le orecchie, lisci o mossi, con ciuffo o frangia. Oppure per un taglio di capelli molto attuale, il bowl cut, lungo sul davanti e tagliato pari, senza troppe scalature e corto dietro, spesso sfilato sulla nuca. In tal caso si può giocare con le scalature più o meno accentuate e con la lunghezza della frangia, a tendina a sfiorare gli occhi o più corta, per bilanciare, magari, tempie più coperte.