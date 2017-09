Le anticipazioni ufficiali ci rivelano che nella puntata di Una Vita del 29 Settembre 2017 un personaggio della telenovela sta per abbandonare la scena forse in maniera definitiva. Teresa e Mauro hanno litigato violentemente: lei minaccia di denunciarlo se non lascerà in pace Cayetana, e lui le ha risposto per le rime. Tutto però, si risolve nella riconciliazione: i sentimenti che li legano prendono il sopravvento. I due si abbracciano. Humildad viene informata dell’accaduto tra i due dal commissario Del Valle, che ha assistito di nascosto alla scena. Il commissario è amico di lunga data di Humildad. Mauro, marito della donna, non ne è ancora al corrente. La moglie, dunque, potrebbe addirittura servirsi di questo segreto contro il marito.

Una vita, le anticipazioni del 29 settembre 2017: Servante e Martin si riappacificano.

Intanto Cayetana è curiosa di sapere cosa Teresa abbia rivelato al dottor Galvan. Dunque lo affronta chiedendogli la verità. Ma il medico, che sta applicando la psicanalisi durante gli appuntamenti con Teresa, decide però di mantenere il segreto professionale sulle confessioni che gli sono state fatte. Arriva la riappacificazione tra Servante e Martin dopo il mancato ingaggio di Servante, al quale Martin aveva promesso un lavoro ben sapendo che non sarebbe mai stato assunto. Arriva anche la riappacificazione delle rispettive consorti, Paciencia e Casilda, che finalmente si riavvicinano. Nel frattempo, Fabiana sta per lasciare Acacias: si congeda dalle domestiche della soffitta facendo loro dei regali. Guadalupe, allora, preoccupata, chiede spiegazioni a Cayetana. Quest’ultima, intanto, comincia a pensare di sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica per ritornare bella come una volta.