Uomini e Donne: Luca Onestini nella casa del GFVip 2017, Soleil esce con Marco Cartasegna

Uomini e Donne, le ultime news: Soleil esce con Marco mentre Luca è nella casa. Di recente Soleil Sorge, la fidanzata di Luca Onestini, concorrente del Grande Fratello Vip 2017 si è ritrovata a doversi difendere da alcune insinuazioni fatte sul suo conto e che metterebbero in dubbio la sua lealtà nei confronti del fidanzato. La coppia è nata negli studi Mediaset di Uomini e Donne. Gli utenti del web hanno notato che la modella si trovava nell’auto di Marco Cartasegna, ex tronista di ‘Uomini e Donne’. Inoltre, i più attenti affermano di aver visto i due chiacchierare sullo sfondo di un video pubblicato da Giulia Salemi e che poi sarebbe stato prontamente cancellato. Dopo codeste insinuazioni Soleil Sorge è dovuta intervenire su Instagram per chiarire che tra lei e Marco Cartasegna c’è una semplice amicizia e nulla di più.

Uomini e Donne, le ultime news: Soleil interviene per fare chiarezza.

Ecco quanto scrive Soleil sui social per chiarire che tra lei e Marco c’è una semplice amicizia. :”Mi spiace deludere la vostra malizia ma siamo amici, c’erano più persone in quella macchina anche se non sono tenuta a giustificarmi. Ad ogni modo le persone a noi care ne sono a conoscenza e la storia delle Instagram Stories cancellate l’avete inventata voi perché non ci sono problemi ad essere visti parlare dato che non c’è nulla da nascondere“.