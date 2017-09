Uomini e Donne, Trono Over: Gemma dimentica Marco con Gianfranco, con cui si scambia il primo bacio...

Uomini e Donne trono Over: c’è posta per Gemma! La seconda puntata del Trono over di Uomini e Donne è condita subito da un siparietto che punta il dito sulla dama di Torino. L’artefice è sempre Tina che informa il pubblico con la sua solita vena comica da cui aspettarsi l’ultima beffa, che Gemma sta riscuotendo molto successo tra gli uomini che la seguono da casa e mostra a tutti una manciata di lettere indirizzate a lei. Prova a leggerne qualcuna ridendo già prima di esporne il contenuto. I nomi dei pretendenti sono infatti improbabili, le loro età inappropriate e i lavori hanno riferimenti che non lasciano spazio all’immaginazione, come il calzolaio che aggiusta scarpe vecchie e il becchino di turno. Non c’è che dire, la simpatica Tina una ne pensa e cento ne fa!

Uomini e Donne, Trono Over: Gemma volta pagina?

Con l’ennesimo colpo di scena sembra che la storia tra la dama e il suo cavaliere biondo sia giunta davvero al capolinea. Dopo le ultime immagini di Gemma ancora provata per il deludente finale entra Marco un pò disorientato. “Ci sono tante Gemma” afferma, in un botta e risposta dei due con una prospettiva diversa delle cose. “Avevo fatto tanti progetti su quest’ estate insieme, conclusasi a casa di mia sorella a soli 10 minuti da te”. E lui ribatte: “L’uomo progetta e ride Dio. E comunque io non trattengo nessuno”.

La dama over ha cominciato da poco un’ altra frequentazione sugellata dal primo bacio.

Inaspettatamente Gemma spiazza tutti con una novità fresca di giornata e sottotitoli di Tina riguardo la sua inaffidabilità. Questa volta si tratta dell’ uomo della porta accanto o meglio della stessa città, con cui Gemma ha già fatto due esterne. “Almeno stavolta non prenderò più il treno ma semplicemente la metro”. Così compare in studio Gianfranco, il cui saluto alla sua dama fa infervorare di nuovo Tina. Parte la visione dell’esterna con Gianfranco: i due sono a cena insieme e lei ha già gli occhi che le brillano….Maria specifica che i due si sono rivisti e c’è stato anche un bacio.