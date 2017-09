Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 29 settembre 2017: la situazione nel carcere di Salerno. Un grave episodio è avvenuto nel carcere di Salerno. Un romeno di 18 anni è evaso, ma è stato ripreso dai carabinieri qualche ora dopo: il detenuto ha preso un autobus per Pagani, dove risiede, ma è stato catturato dai carabinieri. Il problema sicurezza si fa sempre più evidente e si fa specchio di quelle che sono due grandi problematiche delle carceri italiane: il sovraffollamento e la carenza di personale di polizia penitenziaria. A parlare della situazione è il direttore del carcere di Salerno, Stefano Martone: “Sicuramente, come tutte le carceri di Italia, viviamo un momento di difficoltà legato al numero esiguo di personale e una percentuale, crescente, di detenuti. Un aumento che supera il 15%. Abbiamo anche noi un sovraffollamento: registriamo circa 100 detenuti in più su una pianta organica che ne prevede circa 384. Il Ministero è a conoscenza delle criticità e sta lavorando per risolverle”. Anche il segretario nazionale del Sappe della Campania denuncia la situazione: “Sono anni, ormai, che denunciamo la gestione deficitaria della sicurezza. Abbiamo presentato una interrogazione parlamentare, depositato documenti, ci siamo rivolti al giudice del lavoro: non sappiamo più cosa fare. Sì, è una evasione annunciata”.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 29 settembre 2017: la situazione nel carcere di Padova.

Anche nel carcere di Padova si registra un grave sovraffollamento. Il segretario generale del Sindacato Polizia penitenziaria ( Spp) Aldo Di Giacomo denuncia il sovraffollamento della struttura: “A Padova ci sono circa 150 detenuti in più rispetto al previsto e sono aumentati del 700% gli eventi critici”. Molte situazioni, infatti, sono a rischio in questa struttura detentiva, basti pensare che ci sono 355 agenti per 580 detenuti ed inoltre ci sono 8 detenuti di origine musulmana a rischio radicalizzazione. “Negli scorsi mesi, sono stati trovati tanti telefonini all’interno della struttura. Sono aumentate le risse e le aggressioni ai danni degli agenti. La carenza del personale sta portando all’aggravarsi della situazione”, ha spiegato Di Giacomo. Qui puoi trovare tutte le ultime news su amnistia, indulto e carceri.