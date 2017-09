Grande Fratello Vip 2017: Daniele Bossari è a rischio di espulsione?

Grande Fratello Vip 2017: Daniele Bossari a rischio di esclusione? Lunedì 2 ottobre verrà trasmessa la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2017 alle ore 21:15, diretta tv in prima serata su Canale 5, dove al timone vedremo Ilary Blasi. Varie le polemiche, tra liti e richiesta di sospensione del televoto al Grande Fratello Vip 2017 ma ora sotto accusa è finito anche Daniele Bossari, per un’esclamazione, contenente una presunta bestemmia. Sulla questione il pubblico si di diviso. Alcuni affermano che è un’esclamazione consueta in Toscana e non si tratta di una bestemmia vera e propria. Altri invece lo hanno accusato, staremo a vedere se Il Grane Fratello Vip 2017 prenderà una posizione al riguardo.

Grande Fratello Vip 2017: chi sarà l’eliminato.

Intanto ricordiamo che Daniele Bossari è anche in nomination insieme a Carmen Di Pietro. Sul forum del Grande Fratello Vip 2017, per ora la maggioranza vorrebbe eliminare Carmen Di Pietro (62% contro il 38% di Daniele Bossari). Chi sarà il prossimo eliminato del Grande Fratello Vip 2017? Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.