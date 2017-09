Grande Fratello Vip 2017, il daytime e le news di oggi, 29 settembre 2017

Al Grande Fratello Vip 2017 è trascorsa la notte, e non per tutti è stata una notte semplice. Vediamo cosa è accaduto con il nostro daytime. Jeremias si è fatto sopraffare dalle emozioni, ma è stato prontamente consolato dalla sorella Cecilia. Jeremias ha pianto e si è sfogato con l’amata sorella, con cui ha un rapporto speciale. Jeremias pensa al passato della sua famiglia, e si rimprovera di non aver fatto niente quando Belen è rimasta da sola e Cecilia è tornata in Argentina. Al Grande Fratello Vip 2017, Malgioglio continua a dormire in stazione: lì riesce a riposare meglio, ad al mattino si sveglia riposato e sorridente. L’unico inconveniente alla stazione del Grande Fratello Vip, spiega Cristiano, è il freddo.

Grande Fratello VIp 2017, il daytime di oggi, 29 settembre 2017: i racconti e le confessioni di Cristiano.

Al Grande Fratello Vip 2017 Cristiano è in vena di confessioni, e parla agli amici dell’epoca dell’Isola dei Famosi. Cristiano ha raccontato di essersi innamorato di Francesco Coco: quando lo vedeva, spiega, non riusciva nemmeno a mangiare. Lorenzo, intanto, mentre cucina, sostiene che al Grande Fratello Vip 2017 merita di vincere un giovane, mentre Jeremias sostiene che deve vincere chi se lo merita, giovane o meno giovane.

La ragazze al Grande Fratello Vip 2017 fanno esercizi per mantenersi in forma in salotto, mentre i ragazzi si allenano in piscina. Aida e Veronica, poi, iniziano a ballare. Cristiano, intanto, parla di Simona Ventura con Simona Izzo. Il cantante ammette di essere rimasto male perché non ha ricevuto una telefonata della Ventura dopo il suo ingresso al Grande Fratello Vip, mentre è stato chiamato anche da Mara Venier e da Chiambretti. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.