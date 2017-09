Grande Fratello Vip 2017: la sofferenza di Giulia De Lellis. Ecco lo sfogo su Andrea Damante

Grande Fratello Vip 2017: le frasi omofobe di Giulia De Lellis. Alcuni telespettatori del Grande Fratello Vip 2017 si sono domandati il perché Giulia De Lellis non fosse stata interpellata, in occasione del terzo appuntamento televisivo del Grande Fratello Vip 2017, circa le dichiarazioni rilasciate dalla gieffina in materia della comunità gay. Il Grande Fratello Vip, condotto dalla solare Ilary Blasi con la partecipazione speciale dell’impavido Alfonso Signorini, ha visto lo scorso lunedì Serena Grandi abbandonare definitivamente la casa del ‘GF VIP 2017’, e i gieffini Daniele Bossari e Carmen Di Pietro diventare i nominati della nuova settimana. Il popolo seguace del Grande Fratello Vip 2017 hanno contestato alla produzione del celebre format di Canale 5 il fatto che nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2017 non è stata data alcuna possibilità a Giulia De Lellis di chiarire la sua posizione reale in materia della comunità LGBT, a seguito di alcune delle sue recenti esternazioni ritenute da molti omofobe.

Grande Fratello Vip 2017: ecco cosa ha dichiarato la De Lellis.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne prima ha detto che i figli dei gay erano “condannati” a essere a loro volta gay. Successivamente è arrivata un’altra dichiarazione contro gli omosessuali e “drogati” con cui Giulia De Lellis non condividerebbe mai nemmeno una sigaretta. “Se in discoteca c’è uno che conosco di vista e mi chiede un tiro di sigaretta, e non so se è gay o un drogato, io pur di non fumarla più gliela lascio, dico ‘non mi va più’. Lo stesso con un cocktail, se questi vogliono un goccio io glielo lascio”. Così ha esordito “l’esperta di tendenze”, come si era definita lei stessa, nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2017. Niente omofobia, né pregiudizi, sia chiaro: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha spiegato lei stessa, è semplicemente “ipocondriaca”. Per la frase “Secondo me i figli dei gay la maggior parte saranno gay”, la De Lellis aveva ricevuto il “rimprovero” di Cristiano Malgioglio.

Grande Fratello Vip 2017: la sofferenza di Giulia De Lellis.

Intanto l’ex-corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’, attualmente fidanzata con l’ex-tronista Andrea Damante, pare stia vivendo un profondo periodo di crisi, per il semplice fatto di sentirsi lontana dal suo amato, confessando, tra le mura del ‘Grande Fratello Vip 2017’, che non riesce più a ricordare i tratti somatici di Andrea Damante, dichiarazioni quest’ultime che hanno diviso il popolo degli internauti, tra chi sostiene che la De Lellis stia fingendo di soffrire la mancanza di Andrea, e chi invece continua a supportare la bella e tenebrosa Giulia. La gieffina ha rivelato ai suoi coinquilini di sentirsi profondamente sofferente, per il fatto di aver dimenticato i lineamenti del viso dell’affascinate Damante, una rivelazione che ha scioccato i fedelissimi sostenitori dei Damellis, molti dei quali si dicono preoccupati per la loro beniamina, Giulia. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.