Guida Tv: tutti i programmi tv di stasera, venerdì 29 settembre 2017, sulle reti Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di venerdì 29 settembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo venerdì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso il varietà di successo di Carlo Conti Tale e Quale Show. Durante questa seconda puntata assisteremo alle esibizioni dei concorrenti. Cosa accadrà dopo la vittoria di Annalisa Minetti della scorsa settimana? Su Rai 2 andrà in onda il film Maze Turner – il labirinto. Su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda il film Ho ucciso Napoleone. La vita di Anita cambia tutta di colpo, e si ritrova incinta del suo capo sposato con figli. Anita vorrebbe tanto che tutto tornasse come prima…

Guida tv di questa sera venerdì 29 settembre 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, venerdì 29 settembre 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in ondala rubrica di attualità Quarto grado. Su Canale 5 vedremo la soap spagnola Il Segreto. Beatriz e Matías litigano per colpa di Ismael, che ha fatto un regalo alla ragazza. Hernando ha fatto un regalo a Camilla, ma come reagirà la donna? Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda Blade Runner, film con Harrison Ford. Stasera La7 trasmetterà invece Propaganda Live, programma condotto da Diego Bianchi.