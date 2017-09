Stasera, 29 settembre 2017, andrà in onda su Canale 5 la puntata serale della soap spagnola Il Segreto. Diamo uno sguardo a quelle che sono le anticipazioni ufficiali. Nella puntata di ieri abbiamo assistito al discorso tra Hernando ed Alfonso. Hernando, saputo da Camila che il figlio che la donna porta in grembo potrebbe non essere il suo, si è sfogato con l’amico locandiere. Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Alfonso ha fatto capire ad Hernando che il legame di sangue non è importante come quello affettivo: anche Maria non è sua figlia naturale ma la ama come se lo fosse. Hernando, rincuorato, decide di fare un regalo a Beatriz ed uno a Camila. Prova, così, a consolare la moglie, che nei giorni trascorsi era stata molto in pena per il comportamento del marito. Camila è felice del regalo ricevuto, ma si sente anche molto ferita dal comportamento del marito. Don Anselmo si offre a prestare aiuto alla coppia.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata di stasera, 29 settembre 2017: l’addio di Lucas.

Le anticipazioni ufficiali della puntata di domani della soap Il Segreto rivelano che Severo vuole lasciare la pasticceria a Oresimo e ad Elodia. Oresimo chiede ad Elodia di sposarlo, ma la ragazza prende tempo. Lucas è molto felice della decisione di Oresimo, ma per lui questo non è un bel periodo: la morte di Sol l’ha lasciato nello sconforto, e ha deciso di lasciare Puente Viejo. Il medico ha Puente Viejo nel cuore, ma deve ricominciare a vivere altrove, e decide di organizzare un rinfresco per salutare gli amici prima della sua partenza.