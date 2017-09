Ilary Blasi, le news e rivelazioni ad oggi 29 settembre 2017 su Francesco Totti e sul Grande Fratello Vip 2017!

Ilary Blasi, le ultime news gossip sulla quarta gravidanza! Ilary Blasi sta seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di rimanere nuovamente incinta. La conduttrice lo ha rivelato in un’intervista con il settimanale ‘Oggi‘.”I miei figli, Cristian e Chanel, mi dicono: ‘Ma mamma lasci sola Isabel? Noi siamo cresciuti insieme, e lei?’. A me la parola ‘basta’ non piace, ma quattro figli sono un impegno che fa paura. Vedremo… E poi io adoro la gravidanza, mi piace la pancia e non mi faccio problemi di dieta, ogni volta ingrasso 15 chili e me ne frego”, ha raccontato la presentatrice del ‘Grande Fratello Vip 2017‘.

Le ultime news di Ilary Blasi sul rapporto con Francesco Totti.

Adesso che il marito Francesco Totti non scende più in campo, Ilary è contenta che possa spendere più tempo con i

suoi figli. “Io e Francesco stiamo cercando di capire com’è questa nuova vita ora che è un dirigente della Roma. I ritmi di lavoro sono simili a prima, il pomeriggio è a Trigoria, la domenica pure… Sicuramente può gestire meglio i suoi orari e ha più tempo per stare in famiglia. Infatti a volte va a prendere i bimbi a scuola o fa con loro cose che prima non poteva a fare”, ha spiegato.

Le ultime news e rivelazioni di Ilary Blasi sul Grande Fratello Vip 2017.

Infine la Blasi ha parlato del programma del Grande Fratello Vip 2017 e dei suoi protagonisti. “Anche con i concorrenti del Gf Vip faccio un po’ la mamma, come fossero i miei figli. Se devo bacchettare qualcuno, non mi tiro indietro. Prima della diretta nel mio camerino facciamo un aperitivo con la mia grande famiglia: sorelle, cognate, amiche… Siamo in tanti. Poi entro in studio. Pronostico sul vincitore? Non ho ancora un nome, ne parlavo proprio ieri con i miei figli. Sono convinta che non siano ancora cadute le maschere”, ha detto.

Ilary Blasi, le ultime foto dal backstage del Grande Fratello Vip 2017.

