La prova del cuoco: la sfida dei cuochi, oggi 29 settembre 2017

La prova del cuoco: la puntata di oggi 29 settembre 2017. Terza settimana della diciottesima edizione de La prova del cuoco. Nuova puntata, oggi 29 settembre 2017 de La prova del cuoco, alle 11:50 su Rai 1. Ultima puntata settimanale di oggi de La prova del Cuoco e attendiamo di sapere quale chef si aggiudicherà la vittoria. A giudicare la gara finale ci sarà sempre Antonio Martino, chef siciliano. Tra una battuta ed un saggio consiglio (culinario, ovviamente), gli chef dell’amato cooking show condotto da Antonella Clerici hanno proposto invitanti ricette. Ha inizio la sfida dei cuochi de La prova del cuoco di oggi 29 settembre 2017 ed il tema è la bruschetta.

La prova del cuoco: la prima sfida tra gli chef.

Lo chef del pomodoro rosso proporrà tre tipi di bruschetta con tre diversi tipi di pane: la prima sarà una focaccia con fichi caramellati e mortadella, la terza proposta con pane integrale alle noci e concia di zucchine, condita con basilico, burrata e sale e la terza proposta sarà con funghi e provola affumicata. Bruschetta alla matriciana invece per lo chef della squadra del peperone. Si aggiudica la vittoria il peperone verde, a lui spetterà infliggere la penalità sulla squadra del pomodoro rosso.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi.

Lancio di moneta e la scelta del paniere spetta al peperone verde. Ha inizio la sfida dei cuochi de La prova del cuoco di oggi 29 settembre 2017. Il menù del pomodoro propone fettuccine con ragù bianco di crema di zucchine e tartelletta di ricotta e pera e crema al cacao. Il menù del peperone risponde con baccalà fritto e al vapore con crema di zucca e poi dei passatelli con pomodoro e scamorza. La penalità inflitta è quello di fare tutto a mano, quindi senza l’utilizzo di nessun strumento per potersi aiutare per preparare le pietanze. Fine della gara e si passa al giudizio: per la tecnica il voto è di 8 per il pomodoro rosso e 5 per il peperone verde. Si passa al gusto dove vince nuovamente la squadra rossa per 8 a 4, in ultimo l’impiattamento con un punteggio assegnato di 6 per la squadra rossa e 5 per la squadra vedere. Vince la squadra del pomodoro per un punteggio di 22 a 14

La prova del cuoco: il look di Antonella Clerici.

Antonella Clerici in questa ultima puntata settimanale indossava una morbida blusa in blu scuro e jeans a zampa, accostato a tacchi alti. I capelli erano sciolti e ricci, con un trucco molto leggero.