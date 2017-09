Moda autunno/ inverno 2017-2018: ecco i piumini più cool per la nuova stagione

Moda autunno/ inverno 2017-2018: i piumini più alla moda. La stagione dei climi più freschi è iniziata e inizia il tempo dei piumini. Comodi e votati alla praticità, i piumini autunno inverno 2017-2018 stanno per invadere le vetrine. Ogni anno stilisti e brand propongono soluzioni più o meno originali per reinventare in maniera personale questo coprispalla, a cui si chiedono soprattutto tre caratteristiche: impermeabilità, calore e comodità. I piumini autunno inverno 2017-2018 puntano su colori accesi e stampe, possono essere di diverse lunghezze e tagli; tanti modelli oversize dal sapore vintage, stampati o monocromatici.

Moda autunno/inverno 2017-2018: le fantasie e i colori da indossare.

Oltre alle diverse fantasie non mancano le proposte in oro, argento e bronzo soprattutto se leggeri come l’aria. Fantasie vintage ma anche delicate stampe floreali fanno la loro apparizione su dettagli o sull’intero coprispalla, per un effetto d’altri tempi. La lunghezza è al ginocchio: il modello ideale per e più freddolose, magari allacciato in vita per un risultato che accosti maggiormente. Tra le nuance spunta il giallo vitaminico ma anche rosso fuoco, carta da zucchero e verde petrolio, come vogliono le tendenze colori del periodo.