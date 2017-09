Oroscopo Paolo Fox, oggi venerdì 29 settembre 2017, le previsioni dei segni a I Fatti Vostri. Come di consueto tra pochissimo nel programma della mattina di Rai2, ci sarà l’atteso e seguito spazio dell’oroscopo di Paolo Fox. Il noto astrologo ci svelerà quali sono i segni zodiacali più fortunati della giornata di oggi, che riceveranno le 5 stelle, e quelli meno fortunati a cui Fox ne riserverà solo due. Vi proponiamo anche un breve riepilogo dell’oroscopo di Fox di ieri in attesa di scoprire con voi le nuove previsioni dei segni di Paolo Fox della giornata di oggi venerdì 29 settembre 2017.

Oroscopo di Paolo Fox, le nuove previsioni dei segni e i voti di oggi venerdì 29 settembre 2017.

Nella giornata odierna Paolo Fox assegnerà i voti del weekend ai vari segni zodiacali. Scopriamoli insieme. L’Ariete riceve come voto 7, il Toro 9, il Cancro e i Gemelli 7, il Leone 7, la Vergine 10, la Bilancia 7, lo Scorpione 9, il Sagittario 6, il Capricorno 8, l’Acquario 7, i Pesci 6.

Oroscopo Paolo Fox, ieri giovedì 28 settembre 2017, le previsioni dei segni a I Fatti Vostri.

Paolo Fox, ieri giovedì 28 settembre 2017, ha assegnato due stelle al segno zodiacale dell’Ariete. Stessa posizione per l’Acquario. Tre stelle vanno invece al segno del Cancro, del Leone, del Sagittario. In posizione alta nella giornata odierna di giovedì 28 settembre 2017 troviamo il segno dei Gemelli, della Vergine, della Bilancia, dei Pesci. Cinque stelle per il Toro, per lo Scorpione, e per il segno zodiacale del Capricorno.