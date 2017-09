Serena Rossi, le news ad oggi 29 settembre 2017. Ultimo giorno a Detto Fatto!

Serena Rossi, le news. Ultimo giorno alla conduzione di Detto Fatto. Serena Rossi sta attraversando un momento molto positivo. L’attrice oltre ad aver interpretato diversi film di successo nell’ultimo anno, sta sostituendo Caterina Balivo alla conduzione di ‘Detto Fatto‘ su Raidue e per questo ha ricevuto moltissimi complimenti, come ha raccontato lei stessa.In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Tv Sorrisi e Canzoni‘ ha spiegato: “Sui social ho ricevuto una valanga di complimenti, per non parlare della gente che incontro per strada. Molti si sono affezionati a me, alla mia risata. Sono riuscita a essere me stessa”.

I nuovi progetti professionali di Serena Rossi dopo Detto Fatto!

Dal prossimo 14 ottobre condurrà anche il programma musicale ‘Celebration‘: “Sono felicissima perché le canzoni sono la mia più grande passione, Sono molto spaventata. Ma è quella sana paura che poi si trasforma in adrenalina quando sali sul palcoscenico”. Orgogliosissimo di lei è il marito Davide Devenuto. “Davide in questo periodo è impegnato con Celebrity MasterChef. Mi ama moltissimo… Quando gli hanno telefonato per dirgli dell’accoglienza ricevuta a Venezia lui si è commosso”, ha raccontato Serena.

La Rossi ha poi parlato anche del figlio Diego, che tra poche settimane spegnerà la sua prima candelina. “Diego lo porto con me, sempre. Compirà gli anni il giorno dopo l’ultima puntata di Celebration ma sicuramente festeggeremo alla grandissima. È il primo compleanno del mio cucciolo! Per me e Davide ogni giorno è festa, questo bimbo è stato il dono più bello che la vita ci potesse fare”, ha concluso.

Serena Rossi, gli ultimi scatti su Instagram.

Cambio look anche per me…oggi gonna! 😜💐 Vi aspetto domani su @instarai2 per una nuova puntata di @dettofattorai!