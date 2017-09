Tale e Quale Show 2017, le anticipazioni e la diretta di stasera venerdì 29 settembre 2017

Tale e Quale Show 2017, le anticipazioni di stasera venerdì 29 settembre 2017. Stasera venerdì 29 settembre alle 21.25 andrà in onda su Rai1 il secondo appuntamento con “Tale e Quale Show 2017”, il varietà condotto da Carlo Conti, che sta riscuotendo come ogni anno un ottimo successo di pubblico. Un esordio davvero convincente che ha visto subito calare perfettamente nei panni dei big della musica nazionale e internazionale i 12 protagonisti del programma: tutti hanno dimostrato grandi doti interpretative e voglia di stupire il pubblico grazie a vere e proprie “trasformazioni fisiche”.

Vincitrice di puntata, Annalisa Minetti, che ha convinto la giuria e commosso il pubblico e i “colleghi” stessi: la sua interpretazione di Cèline Dion con “All by myself” le ha permesso di essere in testa alla classifica provvisoria, precedendo sul podio rispettivamente Marco Carta (Al Bano) e Filippo Bisciglia (Francesco Gabbani). Una classifica provvisoria, appunto.

Tale e Quale Show 2017, le anticipazioni e le nuove esibizioni di stasera venerdì 29 settembre 2017.

Perché la seconda puntata di “Tale e Quale Show 2017”, in onda dagli studi della Dear di Roma, può regalare grandi ribaltoni. Ecco in quali pop star dovranno “immedesimarsi” i 12 protagonisti che cantano sempre dal vivo e in diretta: Valeria Altobelli ricorderà la magia di Whitney Houston, Edy Angelillo vestirà i panni di Nada, Federico Angelucci sarà Mina, Filippo Bisciglia si trasformerà in Tiziano Ferro, Marco Carta si metterà alla prova con Riccardo Cocciante, Claudio Lippi farà rivivere il mito di Elvis Presley, Alessia Macari interpreterà Anna Tatangelo, Benedetta Mazza “dovrà vedersela” con Britney Spears, Piero Mazzocchetti avrà le sembianze di Marco Mengoni, Annalisa Minetti proverà a ripetersi imitando in tutto e per tutto Anastacia, Mauro Coruzzi (Platinette) sarà alle prese con Louis Armstrong e Donatella Rettore con Patty Pravo.

Tale e Quale Show 2017, la giuria della nuova edizione.

A osservarli con la consueta professionalità e quella dose di simpatia e ironia che da sempre li contraddistinguono, Loretta Goggi, Enrico Montesano, Christian De Sica. Una giuria che annovera 3 assi della televisione e del cinema e che già dalla prima puntata ha mostrato un perfetto affiatamento. Il dietro le quinte ricopre un ruolo fondamentale per il varietà: un team di professionisti composto da costumisti, truccatori, parrucchieri, coreografi e “vocal coach” (Maria Grazia Fontana, Silvio Pozzoli, Dada Loi e la “actor coach” Emanuela Aureli) segue per tutta la settimana le “evoluzioni” dei 12 protagonisti con l’obiettivo di renderli “Tale e Quale” ai nomi a cui sono stati accostati dalla sempre temibile “roulette-slot machine”.

La classifica provvisoria di Tale e Quale Show 2017 dopo la prima puntata.

Tornando alla prima puntata, ecco la classifica provvisoria, ricordando che ai voti conquistati si aggiungeranno tutti quelli delle restanti puntate per arrivare poi a quella finale che decreterà il vincitore della settima edizione di "Tale e Quale Show 2017": Annalisa Minetti, Marco Carta, Filippo Bisciglia, Alessia Macari, Alessia Altobelli, Piero Mazzocchetti, Donatella Rettore, Mauro Coruzzi (Platinette), Benedetta Mazza, Edy Angelillo, Federico Angelucci, Claudio Lippi. Da ricordare che al termine di ogni esibizione, nel corso delle varie puntate, tutti gli ospiti si "sottoporranno" ai voti della giuria, che avrà il compito di valutarne le prestazioni con un voto che si sommerà a quello che ciascun sfidante, esprimendo la propria preferenza, sceglierà di assegnare a un concorrente rivale. Con la sua consueta travolgente simpatia, Gabriele Cirilli vestirà invece i panni di Heidi, figura molto amata dai più piccini. L'appuntamento è per stasera venerdì 29 settembre 2017 con la diretta di Tale e Quale Show 2017.