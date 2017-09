Verissimo, le anticipazioni della puntata di sabato 28 settembre 2017: Silvia Toffanin ospita la bella Camila de Il Segreto de Puente Viejo. Domani, sabato 30 settembre 2017, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, la seguitissima trasmissione Mediaset condotta da Silvia Toffanin. Secondo le anticipazioni ufficiali, domani a Verissimo ci sarà un personaggio molto amato della fiction Il Segreto: dopo Pepa, sarò ospite di Silvia Toffanin Camila, la moglie di Hernando, che nella soap non sta vivendo un periodo facile. Altro gradito ospite è Beppe Fiorello, che parlerà del suo ultimo lavoro Chi m’ha visto.

Verissimo, le anticipazioni della puntata di sabato 28 settembre 2017: ospite Federica Pellegrini che svela delle importanti decisioni…

Secondo le anticipazioni ufficiali di Verissimo, Silvia Toffanin ospiterà nel suo salotto la nuotatrice ed oro olimpico Federica Pellegrini. Di Federica, ultimamente, s’è parlato molto, sia per i suoi strepitosi successi sportivi, sia per la sua vita sentimentale, finita spesso in prima pagina dei rotocalchi rosa. La sua storia d’amore con Filippo Magnini è finita, ma non è finita la sua voglia di gareggiare: la campionessa, infatti, ha intenzione di partecipare ai giochi olimpici di Tokyo 2020.