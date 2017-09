Ricomincia oggi 30 settembre in prima serata, alle 21.10,su canale 5 Tu sì que vales, programma che passa in rassegna i personaggi più stravaganti della TV. A condurre il programma Belen Rodriguez affiancata da Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Il detto ‘squadra vincente non si cambia’, riguarda lo staff del programma così sono poche le novità nella nuova edizione, la quarta di Tú Sí Que Vales.

Ancora una volta, giuria sarà composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari che decideranno la sorte dei concorrenti, mentre, come aveva anticipato Belen stessa, Mara Venier farà a sua volta da…. “giudice” ai quattro giurati, poiché sarà in veste di capo della giuria popolare formata da 100 elementi.

Tu sì que vales, le ultime news su Belen Rodriguez.

La showgirl argentina ha da poco spento 33 candeline e si prepara a traghettare uno dei programmi di maggior successo della TV. Riceve gli auguri di compleanno direttamente dalla casa del Gravde fratello dai suoi … fratelli reali, Cecilia e Jeremias.

Belen intanto viene paparazzata sono Con il suo ex marito Stefano De Martino, sono stati immortalati in un momento di vera e propria affettuosità proprio in occasione del compleanno di lei. De Martino ha fatto una sorpresa alla madre di suo figlio Santiago e le ha portato un regalo mentre si trovava in un salone di bellezza a Milano. Fra la Rodriguez e De Martino c’è una grande tenerezza, gli abbracci che si sono scambiati sono caldi e dolci, segno di un sentimento mutato ma non morto.