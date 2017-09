Caterina Balivo, le news ad oggi 30 settembre 2017. L'annuncio del rientro a Detto Fatto!

Caterina Balivo, le ultime news gossip ad oggi 30 settembre 2017. La bellissima Caterina Balivo è da poco diventata mamma della piccola Cora, nata lo scorso agosto. Una gioia immensa per la conduttrice, che ha raccontato alcuni particolari del parto in un’intervista pubblicata nell’ultimo numero di Chi. Ha parlato del suo parto naturale, senza anestesia epidurale. La Balivo è riuscita a superare le sue paure: “Ma, alla fine, se un bambino arriva da un rapporto d’amore allora deve nascere con un atto d’amore della sua mamma. Ma chi ti aiuta nel parto? Il tuo bambino. E quello, allora, non è un dolore, il dolore è quando, boh, ti sparano”.

Caterina Balivo: l’annuncio social del rientro a Detto Fatto!

Intanto, Caterina Balivo è già pronta a tornare al lavoro e riprendere il timone di Detto Fatto. La conduttrice tornerà in tv fra qualche giorno, lunedì 2 ottobre 2017. Sui social, Caterina ha postato una foto, in cui appare radiosa e bellissima, e nella didascalia dell’immagine ha commentato:“Quelle giornate in cui ti svegli super carica e piena di nuove idee per affrontare la giornata al lavoro perché sì… Sto tornando! Ci vediamo in TV lunedì 2 ottobre a Detto Fatto!”