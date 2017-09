Formula 1, Gran Premio Malesia 2017: le qualifiche di oggi sabato 30 settembre 2017. Lewis Hamilton conquista la 70^ pole della carriera davanti a Raikkonen e Verstappen. Nel Q1 subito problemi al turbo per Vettel, che tornato ai box non è riuscito a rientrare in pista e partirà ultimo nella gara di domani 1 ottobre 2017 del Gran Premio di Formula 1 della Malesia 2017.

Formula 1, Gran Premio Malesia 2017. Pole position per Hamilton!

La gara del Gp di Malesia 2017 in programma domenica 1 ottobre 2017 alle 9 (in diretta esclusiva Sky Sport F1 HD, canale 207). Il britannico della Mercedes segna il tempo di 1’30″076, bravo Kimi Raikkonen secondo ad appena 45 millesimi. Per le Ferrari giornata negativa. Sebastian Vettel partirà ultimo perché ha rotto il turbo durante la Q1. Il tedesco aveva appena cambiato il motore, che questa volta ha avuto problemi al turbo. Domani partirà ultimo. Terza e quarta le Red Bull di Max Verstappen (1:30.541) e Daniel Ricciardo (1:30.595).

Formula 1, Gran Premio Malesia 2017. Le prime dichiarazioni di Hamilton dopo la pole!

La Mercedes di Lewis Hamilton quindi conquista la pole position del Gran Premio della Malesia 2017, sua 70^ in carriera e 5^ a Sepang. Le prime parole del britannico dopo la pole: “Ringrazio tutti per il sostegno, questa pole è una sorpresa, non sapevamo come saremmo potuti andare in qualifica. Ma ho avuto ottime sensazioni da subito, sono molto contento”.