Grande Fratello Vip 2017: cellulari in casa? Le frasi e i comportamenti che alimentano i sospetti

Grande Fratello Vip 2017: cellulari in casa?. Nella Casa del Grande Fratello Vip 2017 continua la settimana in modo abbastanza sereno ma un nuovo caso sta per alzare un nuovo polverone. Pare che qualcuno nella casa del Grande Fratello Vip 2017 abbia infranto le regole portando uno smartphone. È “Striscia la notizia” a sollevare il polverone durante la puntata di mercoledì 27 settembre: è o non è vero che in casa vi è un cellulare? I sospetti sono nati nei giorni scorsi quando alcuni fan del programma hanno notato delle situazioni anomale che hanno messo la pulce nell’orecchio a “Striscia la notizia”. In particolare i telespettatori più assidui hanno notato delle interferenze, simili a quelle dei telefonini, e alcune “strane” frasi pronunciate dai concorrenti. Il servizio del tg satirico mostra come i rumori delle interferenze tipiche da telefoni cellulari nell’angolo bagno di Tristopoli.

Grande Fratello Vip 2017: frasi e comportamenti che alimentano i sospetti.

Oltre a queste interferenze si sono susseguiti i comportamenti dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2017 come le scuse del fratello di Belen a Daniele Bossari, dopo il polverone che il web ha scatenato contro Jeremias . Secondo molti fan del programma le scuse sarebbero puramente “televisive”: il ragazzo avrebbe fatto un passo indietro dopo aver capito cosa stava avvenendo fuori dalla casa. E sarebbero pura “fiction” anche le scuse che il venezuelano ha presentato a Simone Izzo, dopo la violenta lite. Altro episodio vede Jeremias, davanti a Marco Predolin e alla sorella Cecilia, suggerire alla pallavolista Veronica Angeloni di guardare qualcosa sul telefonino. La frase pronunciata dal baby Rodriguez è: “Vedi sul cellulare”, e nessuno gli ha più risposto. Difficile dire con certezza se si tratti di un lapsus o si stia nascondendo qualcosa. Il Grande Fratello Vip 2017 farà chiarezza sull’accaduto? Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.