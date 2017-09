Grande Fratello Vip 2017: il clima in casa si rasserena. Continua la settimana nella casa del Grande Fratello Vip e il clima sembra essersi rasserenato. Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2017 Daniele Bossari e Ignazio Moser si sono trovati coinvolti in una lite: Daniele Bossari, durante le nomination aveva svelato al pubblico che Ignazio, da quando aveva 15 anni, stila la lista di donne con cui è finito tra le lenzuola. Daniele Bossari si è giustificato davanti al grande pubblico spiegando che avendo un figlia è molto sensibile a questo tema, dall’altra Ignazio Moser si è sentito umiliato e pugnalato alle spalle. Nel corso della settimana, dopo litigi e accuse, i due hanno avuto modo di chiarirsi e fare pace, ma fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2017, quella lista di donne ricorda tanto quella dello scorso anno di Stefano Bettarini.

Grande Fratello Vip 2017: il pubblico chiede l’eliminazione di Ignazio Moser.

E se nella casa del Grande Fratello Vip 2017 “tutto è bene ciò che finisce bene” il pubblico all’esterno è indignato e chiede l’eliminazione di Moser, non tanto per la lista ma per la frase dove dichiara di aver avuto 163 donne e che se sei bravo tornano tutte. Anche Selvaggia Lucarelli ha commentato l’uscita poco carina dello sportivo.

Grande Fratello Vip 2017: il daytime di oggi 30 settembre 2017.

Inizia un nuovo giorno per i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 2017 e Jeremias dice di aver notato un cambiamento in Daniele: “Partecipa di più” e anche Ignazio e Simona sono d’accordo. La Izzo mostra a Carmen la scritta fatta ieri da Bossari, la frase misteriosa che non ha voluto spiegare, e la showigirl dice di avere la traduzione letterale: “Sabato sono potenti i lottatori dell’opera, anzi i rotatori d’opera”. Sarà davvero così? Simona vede che Ignazio sta facendo esercizi di stretching in giardino e decide che lei non sarà da meno! Si mette vicino a lui e imita tutto quello che fa. Carmen la coordina e supervisiona tutte le sue posizioni, correggendola o aiutandola quando necessario. “Questo esercizio le signore con cui faccio ginnastica non lo sanno fare, io si” dice la regista, ridendo. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.