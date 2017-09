Grande Fratello Vip 2017: le confessioni sorprendenti di Bossari a Moser durante il loro confronto!

Grande Fratello Vip 2017, il confronto tra Bossari e Moser. Durante il chiarimento con Ignazio Moser, Daniele Bossari si è lasciato andare ad una confessione: in passato gli è capitato di dover salvare una persona che voleva suicidarsi. Il conduttore lo ha detto mentre si scusava con Moser per aver rivelato durante il serale del ‘Grande Fratello Vip 2017‘ che il ciclista tiene un diario dove annota tutte le sue conquiste sessuali, come gli aveva raccontato lui stesso durante il gioco ‘obbligo o verità‘.

Le confessioni di Daniele Bossari a Ignazio Moser durante il chiarimento, al Grande Fratello Vip 2017!

“Ho rivissuto istantaneamente un fatto della mia vita, pensa il destino che ti fa ritornare le cose, una cosa che ho provocato io attraverso la stessa cosa – non posso dire date – ma che è sfociata con un tentativo di suicidio non mio, ma della persona che si è sentita ferita. Io ho dovuto salvare questa persona, puoi immaginare la scena che ho visto”, ha raccontato Bossari nella casa del Grande Fratello Vip 2017. “Il mio errore è stato mettere questo mio trauma – che ancora a volte torna a galla e lo sogno di notte – in un momento sbagliatissimo. Potevo confrontarmi con te come sto facendo adesso e invece ho sbagliato i tempi. (…) Non potevo raccontarti tutto subito perché i genitori di questa persona non sanno niente”, ha poi aggiunto. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.