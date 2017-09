Guida Tv: tutti i programmi tv di stasera, domenica 1 ottobre 2017 su Rai, Mediaset, La7

Guida tv completa di stasera domenica 1° ottobre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica, sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso il programma di intrattenimento Che tempo che fa, che quest’anno approda su Rai 1, dopo ben 14 edizioni di successo su Rai 3. Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. con l’episodio Uomo in mare. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il film Marigold Hotel.

Guida tv di stasera domenica 1° ottobre 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, domenica 1° ottobre 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film L’immortale, con Jean Reno. Su Canale 5 vedremo la prima puntata della serie tv con Gianni Morandi L’Isola di Pietro. Elena e Pietro riescono a rintracciare Caterina e a riportarla a Carloforte. La ragazzina vuole tenere nascosta la sua gravidanza ma rivela agli inquirenti che alla festa girava della droga. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il varietà Le iene show. Stasera La7 trasmetterà la serie tv L’ispettore Barnaby, con gli episodi Raccolto di anime, Santi e peccatori.