Guida tv, tutti i programmi tv di stasera, sabato 30 settembre 2017 su Rai, Mediaset, e La7

Guida tv completa di sabato 30 settembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo sabato sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso il film Con Alessandro Gassman e Ilaria Spada Se Dio vuole. Tommaso, cardiochirurgo, è sposato con Carla, casalinga.La coppia ha due figli. Un giorno il figlio Andrea dice di voler diventare sacerdote, e per Tommaso, che è ateo, questo è un duro colpo. Decide, Quindi, di seguire i suoi movimenti per vedere chi lo ha convinto a prendere questa decisione. Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. Los Angeles, con l’ episodio L’Ape regina. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda la serie tv The night manager.

Guida tv di questa sera sabato 30 settembre 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, sabato 30 settembre 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Tradita – Betrayed. Una giovane studentessa torna a casa dal college e inizia a nutrire sospetti sul conto del patrigno dopo averlo sorpreso in compagnia di una misteriosa donna… Su Canale 5 vedremo il vaarietà Tu sì que vales. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film Tarzan. Stasera La7 trasmetterà il film Brutti, sporchi e cattivi, con Nino Manfredi. In una baraccopoli su una collina nei pressi del Vaticano, Giacinto Mazzatella riceve un milione come risarcimento per la perdita di un occhio.