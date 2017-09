Stasera, 29 settembre 2017, è andata in onda la seconda puntata di Tale e Quale Show 2017, e Carlo Conti, a fine puntata, ha svelato le anticipazioni della prossima settimana. Carlo Conti è tornato in tv proponendo la settima edizione del seguitissimo ed amato programma di Rai 1, e ha proposto nuovi, preparatissimi concorrenti. Stasera abbiamo assistito a tante, simpatiche e riuscitissime imitazioni. Edy Angelillo, la simpatica attrice che ha interpretato la simpatica Irene nella prima serie di Un Medico in famiglia, ha imitato Nada. Pietro Mazzocchetti è stato un bravissimo Marco Mengoni. Valeria Altobelli ha imitato Whitney Huston. Federico Angelucci si è cimentato nella difficilissima imitazione di Mina.

Claudio Lippi, passato dai panni di giurato a quelli di concorrente, ha imitato il grande Elvis Presley. Marco Carta ha imitato Riccardo Cocciante. Platinette ha proposto un’eccellente imitazione di Louis Armstrong. Annalisa Minetti ha imitato Anastacia. Donatella Rettore ha imitato Patty Pravo, mentre Alessia Macari ha imitato Anna Tatangelo. Benedetta Mazza ha vestito i panni di Britney Spears, ed infine Filippo Bisciglia ha cantato Non me lo so spiegare di Tiziano Ferro. Scopriamo, ora quali sono le anticipazioni della prossima puntata di Tale e Quale Show 2017, in onda sabato 7 ottobre 2017.

Tale e Quale Show 2017, le anticipazioni della terza puntata di sabato 7 ottobre 2017: Claudio Lippi sarà Amanda Lear.

Secondo le anticipazioni rivelate da Carlo Conti, a Tale e Quale Show 2017 della prossima settimana, in onda sabato 7 ottobre 2017, Valeria Altobello sarà Donatella Rettore. Piero Mazzocchetti imiterà Facchinetti. Edy Angelillo sarà Donna Summer. Federico Angelucci vestirà i panni di Mika. Claudio Lippi sarà Amanda Lear. Marco Carta imiterà Bon Jovi. Platinette sarà Iva Zanicchi. Annalisa Minetti imiterà Chiara. Alessia Macari vestirà i panni di Jennifer Lopez. Benedetta Mazza imiterà i panni di Lorella Cuccarini. Filippo Bisciglia sarà Franco Califano. Rettore imiterà Gabriella Ferri.