Ieri sera, 29 settembre, è andata in onda la seconda puntata di Tale e Quale Show 2017. Ripercorriamo i momenti più belli della puntata. Ospite della serata è Beppe Fiorello, che ha affiancato Loretta Goggi, Christian De Sica ed Enrico Montesano. Carlo Conti ha dato il via alla puntata e ha presentato la prima concorrente: Edy Angelillo, che Ha imitato Nada. L’attrice ha cantato Amore disperato e ha regalato una simpatica e soddisfacente esibizione. Il secondo concorrente della seconda puntata di Tale e Quale Show 2017 è Piero Mazzocchetti che ha imitato Marco Mengoni e ha cantato la canzone vincitrice del Festival di Sanremo, L’essenzale. L’esibizione non è semplice per Piero, che è tenore, ma riceve egualmente l’apprezzamento di pubblico e giuria. Valeria Altobelli ha imitato Whitney Huston. L’esibizione è buona, come affermano i giurati. Federico Angelucci si è cimentato in un difficilissimo compito, quello di imitare Mina. Federico ha cantato Amore mio, ed è risultato davvero tale e quale!

Claudio Lippi, passato dai panni di giurato a quelli di concorrente, ha imitato Elvis Presley. Voce somigliante. A Tale e Quale Show Marco Carta ha imitato il grande Riccardo Cocciante, cantando Bella senz’anima. L’esibizione è perfetta, standing ovation per lui. A Tale e Quale Show è il momento di Platinette, che questa settimana sorprende ed emoziona con una strabiliante imitazione di Louis Armstrong: la voce, trucco, parrucco e gestualità soni tale e quali! Standing ovation per lui. Annalisa Minetti, deve imitare Anastacia. Difficile proporre un’esibizione all’altezza di quella della scorsa settimana, ma Annalisa ha regalato nuovamente un’imitazione emozionante: ha imitato Anastacia tale e quale! Annalisa è riuscita a proporre una voce tanto più diversa della sua, ed il risultato è stato notevole.

Donatella Rettore, dopo l’imitazione della scorsa settimana di Caterina Caselli, ha imitato Patty Pravo, e ha cantato Qua e là. Alessia Macari ha imitato Anna Tatangelo. La vincitrice del Grande Fratello Vip aveva timore a cantare in italiano, essendo madrelingua inglese, ed inoltre temeva si sentisse troppo la ma l’esibizione è andata molto bene. Benedetta Mazza a Tale e Quale Show 2017 imita Britney Spears, e si esibisce cantando e ballando, ricevendo gli apprezzamenti da pubblico e giuria. Filippo Bisciglia canta Non me lo so spiegare di Tiziano Ferro: imitazione non semplice, ma riceve gli apprezzamenti da pubblico e giuria.

Concluse le esibizioni della seconda puntata di Tale e Quale Show 2017, Carlo Conti ha rivelato in che esibizioni dovranno cimentarsi i concorrenti la prossima settimana, e ha letto la classifica della puntata di ieri: a vincere la seconda puntata di Tale e Quale è stato Federico Angelucci con l’imitazione di Mina!