Tale e quale show 2017: ovazione per Federico Angelucci nei panni di Mina

Tale e quale show 2017: ovazione per Federico Angelucci che interpreta Mina. Ieri 29 settembre 2017 è andata in onda la seconda puntata della settima edizione di Tale e Quale Show 2017. Tanti i concorrenti che si sono sfidati ma anche divertiti ad interpretare cantanti di un certo calibro. La puntata di ieri di Take e Quale Show ha visto il trionfo di Federico Angelucci che ha interpretato Mina. Secondo posto in ex aequo per Marco Carta e Platinette. A Tale Quale Show 2017 di ieri sera Mina è tornata in tv grazie alla voce e alle movenze di Federico Angelucci, uno dei concorrenti di Tale e Quale show, che interpreta l’artista cantando uno dei suoi successi: Amor Mio. A fine esibizione il giovane concorrente colleziona applausi, commenti positivi e standing ovation da parte di pubblico in sala e della giuria composta da Loretta Goggi, Christian De Sica, Enrico Montesano e, ospite della serata, Beppe Fiorello. “È la prima volta il sette edizioni che un uomo si trovi ad interpretare Mina”, ha detto Carlo Conti nel presentare la performance di Angelucci, vincitore della sesta edizione di Amici. “Devo proprio dire tale e quale”, ha affermato poi il conduttore al termine della prova, mentre la regia grazie ad un gioco di filtri ha reso Angelucci-Mina in bianco e nero e Conti a colori.

Tale e quale show 2017: un’esibizione che ha convinto anche i più scettici.

Una delle performance più convincenti ieri a Tale e Quale show 2017. Quando un cantante uomo imita una cantante donna c’è sempre il rischio che il tributo sfoci nella caricatura. La voce, che deve tramutarsi in sottile, può diventare grottesca. Così come le movenze che, da leggere, potrebbero risultare costruite. Le eccezioni sono poche e Federico Angelucci è una di queste. La sua Mina, proposta nel corso della seconda puntata di Tale e Quale Show 2017, è riuscita a convincere anche i più scettici. Il timbro deciso e vibrante, le mani che si muovono con eleganza innata e le balze del vestito che si armonizzano e non stonano.