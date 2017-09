Tendenze capelli autunno/inverno 2017-2018: arriva il fallayage. Ecco cos'è e come si realizza

Tendenze capelli autunno/inverno 2017-2018: ecco l’ultima novità. Siamo ormai addentrati in una nuova stagione e con il cambio di temperature cresce i desiderio di voler rinnovare il proprio look, partendo dai capelli. Tra le tendenze colori capelli autunno inverno 2017-2018 si fa strada una novità dell’ultimo momento: il fallayage. Si tratta di una versione ispirata all’autunno, ai suoi colori, alle foglie che cadono, del balayage, la colorazione amatissima da star come Rihanna e Jessica Biel, che prevede delle schiariture su lunghezza e punte. Il fallayage prende il suo nome dall’unione delle parole fall, autunno, e balayage. Rispetto al balayage, il fallayage abbandona i toni luminosi e freddi dell’estate e predilige quelli più ricchi, più caldi e autunnali, dal miele al caramello passando per i rossi.

Tendenze capelli autunno/inverno 2017-2018: ecco cos’è il fallayage.

I tagli di capelli che vengono valorizzati maggiormente possono essere sia corti che medi o lunghi, l’importante è che siano scalati o con ciuffo, perché la tinta è l’ideale per aggiungere dimensione e volume. Come nel balayage, la decolorazione è irregolare, per aumentare l’effetto naturale, e i capelli sono schiariti in modo meno evidente verso le radici e più marcato sulle punte.