Stasera torna in tv Tu sì que vales con una nuova edizione ricca di sorprese. Il programma andrà in onda ogni sabato sera su Canale 5 alle ore 21.10 e stasera, sabato 30 settembre 2017, vedremo la prima puntata. Confermata alla conduzione del programma è Belen Rodriguez, ed al suo fianco ci saranno Martìn Castrogiovanni e Alessio Sakara. In giuria troveremo Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, mentre a capo della giuria popolare ci sarà Mara Venier.

Belen Rodriguez torna alla conduzione di Tu sì que vales stasera, sabato 30 settembre 2017. La bella showgirl argentina è molto ammirata per il suo stile e per la scelta di outfit graziosi ed alla moda. Già durante le precedenti edizioni di Tu sì que vales abbiamo ammirato il gusto impeccabile di Belen. Cosa deciderà di indossare la showgirl argentina per la prima puntata di Tu sì que Vales in onda stasera, sabato 30 settembre 2017?