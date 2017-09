Verissimo, anticipazioni e ospiti. Oggi Sabato 30 settembre 2017 alle ore 16.10 su Canale 5 ci sarà un nuovo appuntamento con Verissimo, il talk show di successo condotto da Silvia Toffanin. Ospiti della puntata di oggi Beppe Fiorello, Daniele Liotti, tra gli attori della fiction di Canale 5 “Squadra Mobile-Operazione Mafia Capitale”, Andrea Pucci, Eleonora Pedron, e Camila de Il Segreto, ossia l’attrice Yara Puebla.

Verissimo, il look di Silvia Toffanin di oggi sabato 30 settembre 2017.

Nella puntata di Verissimo di oggi sabato 30 settembre 2017, la splendida Silvia Toffanin, in base a quanto possiamo ammirare dalle prime foto diffuse sul profilo Instagram della tramissione, sfoggerà un look molto elegante. La Toffanin indosserà un paio di pantaloni celesti, una camicia bianca molto raffinata con arricciatura sul decolletè e sulle maniche. A completare l’outfit un paio di decolletè beige a punta con tacco altissimo. Per la bellissima Silvia un’acconciatura con styling leggermente mosso, appena accennato.

Verissimo, anticipazioni, ospiti: l’intervista di Silvia Toffanin a Federica Pellegrini.

Nella puntata di Verissimo in onda oggi sabato 30 settembre 2017 la Toffanin intervisterà la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, che ha parlato della sua prima estate da single: “Era da tanti anni che ero fidanzata quindi, onestamente, adesso mi sto prendendo i miei tempi e i miei spazi”. Ed ha aggiunto: “Tutti gli anni facciamo una settimana di vacanza tra amiche. Quest’anno abbiamo deciso di andare a Formentera. È stata la mia prima vacanza da single, però è stata divertente come gli altri anni”.

La campionessa ha raccontato di voler continuare a gareggiare: “È ancora troppo presto per ritirarmi. L’obiettivo è andare a Tokyo (nel 2020 ndr), come ci arrivo non si sa, ma l’obiettivo è questo. Avrò 32 ani, che nel nuoto non è proprio un’età facile. Il tempo passa velocissimo”. A Silvia Toffanin che le ha chiesto se nei suoi progetti può rientrare quello di fare l’allenatrice, Federica ha risposto: “Sarei molto cattiva come allenatrice, come lo sono stati con me, quindi non so se avrei molto allievi. Arrivo da una scuola di allenatori tosti, sarei tosta anch’io”.

Verissimo, anticipazioni, ospiti: l’intervista di Silvia Toffanin a Eleonora Pedron.

Spazio nella puntata di oggi sabato 30 settembre 2017 di Verissimo spazio anche all’intervista ad Eleonora Pedron, ex compagna di Max Biaggi. “Voglio un gran bene a Max Biaggi”, ha detto la Pedron. Ed ha aggiunto: “E gliene vorrò sempre”. Ha parlato per la prima volta del grave incidente subito dall’ex motociclista in pista il 9 giugno scorso: “Quando ho saputo dell’incidente mi è crollato il mondo addosso”, ha ricordato Eleonora. Aggiungendo: “Siccome mi avevano detto che era molto grave ho pensato al peggio. Max è il papà dei miei bambini e mi sono rivista io senza mio padre. Sono stata molto male”. In quel momento lei era a Roma, e corse subito al San Camillo: “Ero già a Roma, ma sono andata subito all’ospedale perché mi sono spaventata. In ogni caso, anche se non fossi stata a Roma, avrei preso subito un aereo per andare a trovarlo. Ora sono felice che sia in via di guarigione”, ha rivelato la Pedron a Verissimo.

Eleonora Pedron ospite di Verissimo della puntata di oggi sabato 30 settembre 2017.

