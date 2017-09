Vincitore Tale e Quale Show 2017 è Federico Angelucci

Tale e Quale Show 2017, il vincitore e la classifica della seconda puntata. Una nuova puntata di Tale e Quale Show 2017 si è conclusa con tante emozioni. Carlo Conti ha formato una squadra competitiva e di alto livello, che puntata dopo puntata ci sta regalando esibizioni davvero ben curate. Sono state tante le esibizioni piacevoli di questa serata a Tale e Quale Show, e stilare una classifica per i nostri giurati non è stato affatto semplice: sono tante le esibizioni che meritavano si conquistare una posizione alta in classifica, ma le regole non si cambiano e, pur essendo tutti meritevoli, i giurati hanno dovuto indicare la scala di preferenze. Scopriamo insieme la classifica di questa seconda puntata di Tale e Quale Show 2017.

Tale e Quale Show 2017, la classifica della seconda puntata del 29 settembre 2017.

A conclusione della seconda puntata di Tale e Quale Show 2017, Carlo Conti ha letto la classifica di questa puntata. Al dodicesimo posto troviamo Valeria Altobelli. A pari punti al decimo posto troviamo Claudio Lippi e Alessia Macari. Al nono posto c’è Donatella Rettore. All’ottavo posto si posiziona Edy Angelillo. A pari punti al sesto posto troviamo Benedetta Mazza e Annalisa Minetti. In quinta posizione c’è Pietro Mazzocchetti. Al quarto posto troviamo Filippo Bisciglia. Al secondo posto, a pari punti, si posizionano Marco Carta e Platinette. Vince questa seconda puntata di Tale e Quale Show 2017 Federico Angelucci! Qui trovi le ultime anticipazioni, news e novità di Tale e quale show 2017.

Il video del vincitore della seconda puntata di Tale e Quale Show 2017: Federico Angelucci che ha imitato Mina