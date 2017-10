Federica Panicucci e Marco Bacini, news ad oggi 1 ottobre 2017. La Panicucci racconta l'amore per Bacini!

Federica Panicucci e Marco Bacini, le ultime news gossip. Federica Panicucci dopo la fine del matrimonio con il padre dei suoi figli Mario Fargetta ha ritrovato l’amore grazie all’imprenditore Marco Bacini. Al settimanale ‘Chi‘ la conduttrice ha raccontato la passione per Marco. “L‘amore per Marco mi ha letteralmente travolta, e io mi sono fatta travolgere. Sono positiva e ottimista per natura e, se affronti la vita così, ti può dare grandi soddisfazioni. Non mi sono mai fermata a pensare nulla di negativo, ero convinta che, anche nei momenti più difficili, avrei trovato la chiave giusta”, ha spiegato.

Federica Panicucci racconta l’amore travolgente per Marco Bacini!

La Panicucci ha poi detto che il suo approccio positivo e il suo carattere ottimista l’hanno sicuramente aiutata a raggiungere molti traguardi: “Nella vita ho fatto più di quanto immaginassi. Ho trasformato la mia passione in un lavoro, sono diventata mamma e penso di aver colto tutte le occasioni. Ho vissuto tante esperienze, positive e negative, che hanno fatto di me la donna che sono”, ha rivelato.

Poi la Panicucci ha raccontato alcuni episodi della sua carriera che le sono rimasti particolarmente impressi. “Enzo Tortora era un uomo straordinario, provato ma orgoglioso. Lavorai con lui quando avevo 19 anni ed ero in quello studio quando tornò a ‘Portobello’ e disse: ‘Dove eravamo rimasti?’. Con Celentano, invece, realizzai ‘Arrivano gli uomini’. Sette minuti prima di andare in diretta sul Tg1 per presentare il programma, arrivò Claudia Mori che disse: ‘Le domande che hai preparato non vanno bene, Adriano ha cambiato idea’. Pensai seriamente di scappare, ma poi mi feci forza e andai in onda improvvisando. Anche se sono una precisa che ama prepararsi, funzionò”, ha rivelato.

Federica Panicucci e Marco Bacini, le ultime foto pubblicate su Instagram.

#aboutlastnight #us @marcobacini #party #svarowski #milano Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci) in data: 21 Set 2017 alle ore 08:39 PDT