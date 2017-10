Formula 1, GP di Malesia: vince Verstappen, grande rimonta di Vettel

Stamattina, domenica 1 ottobre 2017, si è disputanto il GP della Malesia, 15º prova del Mondiale di F1. La gara è stata trasmessa in diretta su Sky e in differita sulla Rai. La Ferrari è stata chiamata ad una grande prova, dopo l’incidente durante le qualifiche di ieri che ha messo ko Vettel, costringendolo a partire ultimo.

Formula 1, Gran Premio di Malesia: quarto posto per Vettel.

Colpo di scena durante la gara di Formula 1, nel Gran Premio della Malesia. Vettel, partito ultimo, è riuscito ad arrivare al quarto posto, rimontando ben 16 posizioni, ad un soffio dal podio. “All’inizio sono stato bloccato un po’ dietro Alonso. ma lui aveva la doppia scia delle Haas e ho faticato un po’ con l’aderenza, poi la macchina è stata veloce ed è andata benissimo”, ha commentato il pilota. “Sono contento del risultato, ma sarebbe stato bello salire sul podio. Io avevo buone sensazioni in macchina anche quando cercavo di spingere per trovare qualcosa di più. Per il podio ho avuto una mezzo opportunità su Ricciardo in rettilineo ma ero troppo lontano.”

Formula 1, Gran Premio di Malesia: vince Verstappen.

Il Gran Premio di Malesia è stato vinto dalla Red Bull di Maz Verstappen. Seconda la Mercedes di Lewis Hamilton, terzo Daniel Ricciardo. Quarta posizione per Vettel, quinto Bottas, sesto Perez. Al settimo posto troviamo Vandoorne, all’ottavo Stroll, al nono Massa, al decimo Ocon.