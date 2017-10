Grande Fratello Vip 2017: il riassunto della settimana dei Vip dal 26 al 1 ottobre 2017 nella casa del Gf

Grande Fratello Vip 2017, il riassunto della settimana. Giorni di tensioni e di discussioni all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip 2017“, a partire dalle confessioni di Ignazio Moser che hanno scatenato accese polemiche. Durante il gioco “obbligo o verità“, il ciclista ha infatti rivelato di annotare su un diario tutti i nomi delle donne con cui ha avuto rapporti intimi, con tanto di voto da 0 a 10. Una esternazione che non è piaciuta né a Giulia De Lellis, né a Daniele Bossari, che l’ha poi nominato in puntata per questo motivo. Durante le nomination palesi Ignazio e Daniele si sono votati reciprocamente. Bossari ha poi cercato un chiarimento con lui sui binari, ma l’atmosfera è rimasta molto tesa. La “rubrica” da latin lover di Moser non è piaciuta agli altri, ma non pare essere invece un problema per la modella Ivana Mrazova. Tra i due sembra essere nato un feeling ed un’amicizia speciale.

Le scuse di Jeremias a Daniele Bossari nella casa del Grande Fratello Vip 2017.

Dopo le scintille al “Grande Fratello Vip 2017” è il momento delle scuse. La nomination di Ignazio Moser fatta da Daniele Bossari aveva acceso gli animi nella Casa e fatto esplodere Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen ha infatti duramente attaccato il conduttore, chiamandolo in malo modo, e minacciandolo di “sistemare le cose fuori”. Il giorno dopo ha voluto riparare. Si è avvicinato a Daniele, lo ha abbracciato e ha chiesto scusa: “Non so se mi hai sentito ma ho fatto una battuta triste, non penso che tu sia un bastardo. Sbaglio io e sbagli tu e non mi piace che la gente mi giudichi senza conoscermi”. La risposta non si è fatta attendere: “Sappi sempre che io ti guardo negli occhi e affronto le cose, va bene così”.

Il confronto tra Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez nella casa del Grande Fratello Vip 2017.

Durante la settimana appena trascorsa nella Casa “Grande Fratello Vip 2017” riemergono vecchi rancori. A parlarne le dirette interessate, ossia la De Lellis e la Rodriguez. Giulia De Lellis rivela a Cecilia Rodriguez di essere convinta che lei abbia dei pregiudizi nei suoi confronti: “Sto antipatica al tuo fidanzato, questo lo so. Spero di conoscerti meglio e di farti cambiare idea”. Giulia è la prima a tirare fuori l’argomento e Cecilia cerca di sdrammatizzare: “So che ci sono stati dei problemi per una serata, Francesco aveva chiamato Andrea e lui lo ha rimbalzato al suo agente… non si fa così anche perché prima che diventasse famoso il mio fidanzato lo ha aiutato molto, con tanti consigli”.La De Lellis però chiarisce: “Noi non possiamo decidere da soli, abbiamo un agente. Spero di chiarirmi con te e con lui”. E la Rodriguez le tende la mano: “Certo, sono cose vecchie, qui ci conosceremo meglio”.

Un nuovo sodalizio nella casa del Grande Fratello Vip 2017 tra Simona Izzo e Cristiano Malgioglio?

Che tra Cristiano Malgioglio e Simona Izzo non scorra buon sangue lo sanno tutti nella Casa del “Grande Fratello Vip 2017“. L’uscita di Serena Grandi li ha provati entrambi, così eccoli sul letto per un faccia a faccia. Malgioglio e la Izzo si confrontano su un pò su tutto. “Non pensavo che fosse così dura – ammette Cristiano – ho pianto tante volte da quando siamo qui”. “E’ vero, anche io pensavo che fosse diverso – interviene Simona – invece è tutto vero”. Parlano quindi del televoto.”Secondo me uscirà Daniele, Carmen è troppo forte”, confessa il paroliere. “Anche io lo penso, mi è spiaciuto molto per Serena, lei ha accettato questa avventura perché c’eri tu, è uscita ma secondo me ci guarderà tutti i giorni…”, commenta la Izzo.

La querelle tra Simona Izzo e Carmen di Pietro al Grande Fratello Vip 2017.

Intanto, però, continuano gli scontri all’interno del “Grande Fratello Vip 2017″. Simona Izzo, dopo la pace con Cristiano Malgioglio, ma ora deve fare i conti con una furiosa Carmen Di Pietro. Tutto parte da alcune sigarette, pare rubate dalla Izzo al gruppo, ma poi i discorsi virano su questioni più personali. Simona si lamenta perché qualcuno ha messo in giro la voce che lei rubasse le sigarette, e Carmen esce allo scoperto: “Sono stata io, gliel’ho detto a Cristiano. Perché me l’hai detto tu ieri”. “Sei veramente bugiarda. Non rubo le sigarette e se lo facessi non te lo direi, perdonami ma è anche una questione di intelligenza. Ma tu sei sempre lucida?” la replica della Izzo. La discussione si sposta su alcune questioni personali di Carmen. Simona qualche giorno fa le aveva infatti rivelato che una delle sue amiche starebbe corteggiando il suo ex marito, salvo poi ritrattare tutto dicendo che si trattava di uno scherzo. “Se vuoi gioca, ma non con la mia famiglia. La mia famiglia non si tocca, va bene?. Sei una str*** Simona”, si sfoga la Di Pietro. Per scoprire l’eliminato e le nomination della settimana l’appuntamento è con la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2017 in diretta alle 21.30 su Canale5! Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.