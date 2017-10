Grande Fratello Vip 2017, le ultime news ed il daytime di oggi, 1 ottobre 2017

Grande Fratello Vip 2017, il daytime di oggi, 1 ottobre 2017: la crisi di Giulia. Nella casa del Grande Fratello Vip 2017 i concorrenti hanno fatto le ore piccole. Il sonno proprio non voleva arrivare, in particolar modo per Giulia, che ha avuto una brutta crisi di malinconia e si è sfogata con i suoi amici. Al Grande Fratello Vip il pensiero per Giulia di essere lontana dal suo Andrea, soprattutto al momento di mettersi a dormire, la fa stare molto male. È una crisi da dipendenza, Giulia è molto innamorata ma, secondo Simona, è una cosa bellissima con cui deve convivere: anche i figli, prima o poi, andranno via di casa e ci si deve staccare da loro.

La tristezza di Carmen di Pietro: il daytime del Grande Fratello Vip 2017 di oggi, 1 ottobre 2017.

La domenica mattina inizia nella casa del Grande Fratello Vip 2017. Simona saluta il marito Ricky Tognazzi, e Carmen dà la sveglia a chi ancora dorme. Anche in Stazione Cristiano è sveglio, e si prepara per raggiungere gli altri concorrenti del GF Vip. Al Grande Fratello Vip c’è un altro momento di malinconia: Carmen è triste, è presa dallo sconforto. Lorenzo e gli altri ragazzi vanno a consolarla.

Grande Fratello Vip 2017, il daytime di oggi, 1 ottobre 2017: le lacrime di Cristiano Malgioglio.

Al Grande Fratello Vip 2017 i concorrenti parlano di Cristiano e ammettono di non condividere alcune sue scelte. Prima tra tutte, quella di dormire in stazione. C’è chi fa notare che il Grande Fratello è una difficile prova per tutti: nessuno è abituato a dormire con 15 persone in camera, è ovvio che ognuno preferirebbe stare da solo. C’è, invece, chi lo difende: ha 72 anni, è giusto che riposi almeno di notte.

Un altro argomento di discussione che vede al centro del discorso Cristiano Malgioglio è la sua assenza alla festa che ieri i Vip hanno organizzato per Daniele. Cristiano al Grande Fratello Vip spiega il motivo della sua assenza alla festa. “Il giorno del mio compleanno la prima a chiamarmi era mia sorella che non c’è più, per questo ieri sera sono scappato via. Lei era molto malata ma la prima telefonata del compleanno pensavo fosse la sua, era la prima a farmi gli auguri al mattino, invece al mattino mi danno la notizia…”. Cristiano viene subito consolato da Cecilia e da Jeremias. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.