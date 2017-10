Il Segreto anticipazioni puntate spagnole e trame future – «La maschera di Ismael!» – Secondo le anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto, che vedremo in Italia verso la fine di ottobre 2017, dopo la morte di Rogelia, all’apparenza accidentale, Hernando incomincia a nutrire dei sospetti riguardo a Ismael. L’hidalgo inizia dunque ad indagare sul conto del ragazzo scoprendo che effettivamente la descrizione del distributore di cosmetici, che il giovane ha subdolamente sostituito, non corrisponde per niente a quella di Ismael. Tuttavia quando si trova ad affrontare il giovane, si trova di fronte alla vera rivelazione: l’impostore ammette di aver celato la sua vera identità e rivela al Dos Casas di essere non altri che suo figlio Damian, creduto morto molti anni prima nel tragico incendio di sua Villa Dos Casas!

Il Segreto anticipazioni puntate spagnole e trame future – Rinasce e torna ad ardere l’amore tra Francisca e Raimundo!

La diffidenza di don Raimundo Ulloa nei confronti della Montenegro, sua machiavellica compagna – secondo le anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto – non dura a lungo. Scopriamo infatti che ci sarà un riavvicinamento tra i due, che culmina in un’ardente notte d’amore. Tuttavia, nonostante i rispettivi sentimenti siano sinceri, Francisca e Raimundo non riusciranno a chiarirsi l’un l’altro e continueranno le proprie macchinazioni: la Montenegro in combutta con Cristobal, tenta di distruggere Severo; Raimundo, da parte sua, si schiera apertamente in difesa di Carmelo.