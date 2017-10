Linea Verde, anticipazioni di oggi domenica 1 ottobre 2017: alla scoperta del Molise!

Linea Verde, anticipazioni di oggi domenica 1 ottobre 2017. Nuovo appuntamento per oggi con il programma itinerante, che va alla scoperta dei posti più belli d’Italia. Lungo le antiche rotte dei transumanti, alla scoperta di tradizioni millenarie e risorse economiche per il futuro. Oggi domenica 1 ottobre alle 12.30 su Rai1, Linea Verde andrà alla scoperta di un Molise orgoglioso della propria Storia e dei propri prodotti, un polmone verde ricco di risorse naturali e scorci paesaggistici mozzafiato. Il viaggio di Linea Verde inizierà dalle montagne che sovrastano il borgo di Frosolone (Isernia). Qui Patrizio Roversi incontrerà le ultime famiglie di mandriani e di pastori che rinnovano i riti della transumanza e si dedicano all’allevamento bovino e ovino. Frosolone è inoltre un rinomato centro per la produzione di coltelli da lavoro, tipici utensili della civiltà agropastorale.

Tutto il Molise e in particolare la provincia di Isernia sono legati indissolubilmente a questo passato, come avviene a Scapoli, il “paese della zampogna”: qui Daniela Ferolla, come inviata di Linea Verde, si inoltrerà per le vie dell’antico borgo alla ricerca degli artigiani che ancora producono a mano questi antichi strumenti, accompagnata dalle inconfondibili note della musica popolare.

Un viaggio tra i tratturi del Molise è un viaggio anche nella Storia più remota: lo dimostrano siti archeologici come Pietrabbondante, santuario nazionale del popolo sannita, in cui sono ancora in corso importanti scavi. Ma un viaggio nel Molise di oggi è un viaggio in produzioni enologiche e alimentari di grandissimo pregio: dal vino Tintilia DOC al recupero delle mele autoctone fino alle eccellenze della filiera lattiero casearia, come la mozzarella “stracciata” e il “re” dei formaggi molisani, il caciocavallo. Un percorso nelle meraviglie del passato, da intendere non solo come un retaggio da conservare e ammirare, ma come una possibile indicazione per il futuro, in una regione la cui economia, nel primo quindicennio di questo secolo ha visto un calo del PIL del 19,1% e che ora, negli ultimi due anni, ha iniziato a mostrare segnali di ripresa.