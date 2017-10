Oroscopo Paolo Fox, la classifica della settimana dall'1 all'8 ottobre 2017 oggi a Mezzogiorno in Famiglia

Mezzogiorno in Famiglia, le anticipazioni di oggi 1 ottobre 2017. Giochi, musica e divertimento tornano ad accendere il weekend di Rai2 con “Mezzogiorno in Famiglia“, il programma condotto da Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia. Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, a partire dalle 11.00, si sfideranno i comuni di Giardini Naxos (ME) e Pietrasanta (LU), capitanati rispettivamente da Costantino Vitagliano e Irene Cioni. Gli spazi musicali saranno affidati al Maestro Gianni Mazza, affiancato dalle DJ Jas e Jay, mentre per la puntata di domenica tonerà, come di consueto, la classifica dell’oroscopo di Paolo Fox. In attesa di scoprire la nuova classifica della settimana valida dall’1 all’8 ottobre 2017 vi facciamo un riepilogo della precedente.

Oroscopo Paolo Fox, la classifica dei segni zodiacali dal 24 settembre al 1 ottobre 2017, svelata a Mezzogiorno in Famiglia.

Paolo Fox, nella puntata di domenica 24 settembre 2017, ha proposto la classifica e l’oroscopo della settimana. Dodicesimo posto per il Cancro, undicesimo posto per il Leone, decimo posto per i Gemelli, nono posto per l’Ariete, ottava posizione per il segno del Sagittario, settimo posto per i Pesci. In zona alta della classifica troviamo al sesto posto il segno zodiacale dell’Acquario. Quinto posto per Toro, quarto posto per la Bilancia. Sul podio al terzo posto il Capricorno, al secondo posto lo Scorpione ed al primo in top alla classifica la Vergine.

Mezzogiorno in Famiglia, le inviate della trasmissione e i giochi telefonici.

Le inviate Elena Ballerini e Claudia Andreatti, in collegamento dalle piazze principali dei paesi sfidanti, ne racconteranno storia, tradizioni e bellezze. Non mancheranno i giochi telefonici a cui potranno partecipare i telespettatori, chiamando all’inizio della puntata il numero telefonico 894.433.