Quelli che il calcio, anticipazioni oggi domenica 1 ottobre 2017: ospiti D'Alessio, Federico Russo, Magalli

Quelli che il calcio, anticipazioni di oggi domenica 1 ottobre 2017. Andrà in onda oggi domenica 1 ottobre 2017 alle 13.45 una nuova puntata del programma calcistico e di intrattenimento di Rai2 “Quelli che il Calcio”, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Mia Ceran. Ospite atteso della puntata Gigi D’Alessio, che festeggia il venticinquesimo anno di carriera e oltre venti milioni di dischi venduti. Accompagnato dalla resident band Jaspers, presenta il nuovo singolo “Emozione senza fine” tratto dall’album dedicato ai suoi primi cinquant’anni e intitolato con la sua data di nascita, “24/02/1967”.

“Quelli che il Calcio”, gli ospiti della puntata di oggi 1 ottobre 2017.

Serena Rossi e Giorgio Mastrota sono le new entries al grande tavolo della trasmissione e prendono posto accanto a Krystina Schickova, Diego Abatantuono, Giorgio Terruzzi, Paolo Casarin, Fulvio Collovati. Tra gli ospiti di Federico Russo e dei Calciatori Brutti al “chiosco di kebab” Giancarlo Magalli che raggiungerà poi lo studio, dove Emanuele Dotto riconquista la postazione tecnica e Melissa Greta Marchetto prosegue la sua esilarante raccolta dei commenti e dei contributi provenienti dal mondo on line. Tornano con nuovi sketch e imitazioni i comici Ubaldo Pantani, nelle vesti dell’allenatore del Napoli Maurizio Sarri, Antonio Ornano, Toni Bonji e Edoardo Ferrario. Mimmo Magistroni, i Mariachi e Totò Schillaci si trasferiscono a Suzzara dove, insieme ai giovanissimi della USD Suzzara Calcio, riproporranno i migliori gol della Serie A mentre, in diretta dalle stalle di Pont Canavese, Francesco Mandelli segue l’emozionante rientro dall’alpeggio delle mandrie di bovini.

“Quelli che il Calcio”, gli inviati dalle tribune dei campi delle partite di Serie A di oggi domenica 1 ottobre 2017.

Dalle tribune degli stadi raccontano il grande calcio: Anna Trieste e Flavio Soriga per l’anticipo delle 12.30 di Napoli – Cagliari; Giancarlo Ciciretti, papà del centrocampista del Benevento, e Evaristo Beccalossi, ex fantasista neroazzurro per Benevento – Inter; Sara Sorrentino, moglie del portiere gialloblu e Massimo Orlando per Chievo – Fiorentina. A dare voce alla partita Lazio – Sassuolo è invece Anna Falchi in compagnia di Francesca Fantuzzi, fidanzata dell’attaccante verdenero Domenico Berardi; da Torino infine Mauro Berruto, allenatore di pallavolo dall’anima granata, commenta la partita Torino – Verona insieme allo storico telecronista Ferruccio Gard. “Quelli che il calcio” è un programma di Stefano Andreoli, Marcello Colombo, Luca Bizzarri, Martino Clericetti, Walter Fontana, Paolo Kessisoglu, Maria Cristina Massaro, Mattia Odoli, Ubaldo Pantani, Massimo Venier. Regia di Luigi Antonini.