Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame delle puntate della settimana del 1°, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ottobre 2017 – «Beatrice e David al redde rationem!» – Secondo le anticipazioni di Tempesta d’Amore, Sturm der Liebe, riguardanti le puntate in onda nella settimana da domenica 1° ottobre a sabato 7 ottobre 2017, sempre alle 19:50 su Rete 4, vedremo il rapporto tra gli Hofer madre e figlio arrivare al ‘redde rationem’. Beatrice, infatti, dovrà essere ricoverata d’urgenza a causa di un malore, e questo spingerà il giovane David a riconsiderare nel suo insieme tutto il complesso rapporto con la dark lady del Fürstenhof, che è pur sempre sua madre!

Anticipazioni Tempesta d’Amore, le trame delle puntate della settimana 1-7 ottobre 2017: «L’eterno dilemma di Tina Kessler!»

Le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, riferiscono che, nel mentre, Michael trascorre – dopo tanto tempo! – una notte con Natascha, anche se è molto lontano dall’aver risolto il problema di come comportarsi con lei dopo essere stato ripetutamente tradito dalla donna con Nils! Un’altra protagonista della nostra soap sempre immersa nel dilemma è Tina Kessler, che ormai non sa più come giostrarsi fra i due amori che dividono il suo cuore, quello per Oskar e quello per David!