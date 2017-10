Anticipazioni Uomini e Donne Gossip e News Trono Classico e Gay e Temptation Island – «Le nuove puntate di U&D: Lo scherzo a Tina!» – Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, venerdì 29 settembre, si sono registrate le nuove puntate del Trono Classico. Maria fa notare a Tina che quando è entrata l’applauso del pubblico nei suoi confronti è stato inferiore a quello di Mario, quindi li fa uscire entrambi dallo studio, facendoli rientrare poco dopo per valutare insieme. Nel clima di scherzo butta lì che sta per entrare anche Gemma con grande apprensione della bionda opinionista!

Anticipazioni Uomini e Donne Gossip e News Trono Classico e Gay – ll punto a oggi 1° ottobre 2017: una nuova registrazione!

Le anticipazioni di Uomini e Donne mostrano i tronisti fare il loro ingresso in studio: Mattia, Paolo, Alex e Sabrina con le rispettive corteggiatrici e corteggiatori. Angela è uscita con Mattia e Paolo, mentre Nilufar è andata in esterna con Mattia; Vittoria, Giulia ed Ester per Paolo, poi Jessica. Per Alex ci sono Claudio, Alessandro e Matteo, mentre per Sabrina ci sono Nicolò e Nicolò R. e Fabrizio. Silvia, scesa per entrambi, si dichiara per Paolo e Valentina regala a Mattia uno dei suoi libri preferiti.