Amici 2017-2018 Ed. 17, le anticipazioni: date d'inizio, i coach, e tutte le novità della nuova stagione

Amici 2017 – 2018 sta per iniziare: la scuola più famosa d’Italia aprirà nuovamente i battenti con la sua diciassettesima edizione il 31 ottobre, quando tornerà su Real Time la striscia quotidiana condotta da Marcello Sacchetta e Stefano De Martino. A partire dalla fine di novembre, poi, Amici approderà su Canale 5 il sabato pomeriggio. A fine marzo, invece, ci saranno le puntate serali della trasmissione. Il sito DavideMaggio.it rivela che gli appuntamenti con Amici del sabato pomeriggio saranno trasmessi in diretta: “Vengono così soddisfatti gli spettatori e i fan del programma, divenuti negli ultimi tempi piuttosto polemici ed esigenti sull’argomento. D’altronde, rivolgendosi ad un pubblico molto giovane e soprattutto social, le registrazioni delle puntate di Amici rischiavano spesso di diventare materiale per anticipazioni, indiscrezioni e spoiler non sempre graditi”.

Amici 2017 – 2018, Paola Turci e Giusy Ferreri le due nuove coach.

Il cast di Amici 2017 2018 Ed. 17 è in corso di definizione: proseguono i casting, ed inoltre sembrano oramai ufficiali i nomi delle due insegnanti di canto. Il sito DavideMaggio.it rivela che le due nuove insegnanti di canto saranno Paola Turci e Giusy Ferreri. Già nella prima puntata di Tu sì que vales la presenza della Turci ha fatto pensare che potesse essere una delle nuove coach di Amici. Non dovrebbe esserci Fabrizio Moro, mentre dovrebbe essere confermato Rudy Zerbi. Per quanto riguarda gli insegnanti di ballo, dovrebbero essere confermati Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Garrison, mentre non dovrebbe esserci Kledi.