Beautiful Anticipazioni dal 2 al 7 ottobre 2017: i diabolici piani di Sally Spectra!

Beautiful, le anticipazioni degli episodi che andranno in onda da lunedì 2 ottobre a sabato 7 ottobre 2017. Sally Spectra ha un piano per distruggere la famiglia dei Forrester. Difatti chiede a Thomas di assumere sua sorella Coco come stagista affinché lei, dall’interno dell’azienda, rubi i modelli della casa di moda. Le puntate vanno in onda come sempre alle 13:40 su Canale 5. Scopriamo in dettaglio quali sono le anticipazioni ufficiali della settimana.

Anticipazioni Beautiful, puntata di lunedì 2 ottobre 2017.

Bill nelle precedenti puntate aveva chiesto a Jarrett di assistere alla sfilata della Spectra e di stroncarla con un articolo impietoso. Il giornalista, però, rimane positivamente colpito dai modelli che hanno sfilato e si rifiuta di sabotare Spectra. Bill però non accetta questa titubanza e gli impone di mettere fine alla carriera di Sally.

Beautiful, anticipazioni puntata martedì 3 ottobre 2017.

Essendosi Jarret rifiutato di scrivere negativamente sulla sfilata, Bill stesso, reduce la stroncatura di Spectra firmando con il nome del giornalista. Gli Spectra intanto attendono con impazienza la recensione. Quando Sally legge l’articolo per lei si tratta di uno choc. Per realizzare il sogno della sua prozia si è indebitata e ora capisce che non può farcela. Quindi dichiara la fine del progetto ‘Spectra Fashions’.

Beautiful, anticipazioni puntata mercoledì 4 ottobre 2017.

Liam e Steffy sono nel pieno dell’entusuasmo per il loro imminente matrimonio. Passanl in rassegna tutte le location possibili per trovare quella perfetta per la celebrazione. La scelta sembra ricadere sull’Australia.

Beautiful, anticipazioni puntata giovedì 5 ottobre 2017.

Dopo la recensione negativa dell’anteprima, Sally Spectra si sente sconfitta. È ormai ad un passo dal rinunciare al suo sogno, quando arrivano i rinforzi. Infatti Sally riceve la visita della sorella Coco. Ridge e Quinn sono sempre più attratti l’uno dall’altra, mentre è imminente il matrimonio di lui con Brooke.

Beautiful, anticipazioni puntata venerdì 6 ottobre 2017.

Shirley ha un piano per risollevare le sorti della Spectra, e lo comunica a Sally, che inizialmente non è d’accordo, ma poi comprende di non avere scelta: Coco si farà assumere come stagista alla Forrester per rubare i loro modelli. Sally quindi quindi Thomas e lo convince ad assumere Coco. Viene concesso a Coco un colloquio. Steffy e Liam convocano una riunione di famiglia per discutere i dettagli del matrimonio.

Beautiful, anticipazioni puntata sabato 7 ottobre 2017.

R.J. assiste al colloquio di Coco e rimane colpito da lei. Thomas decide di assumerla come stagista. Solo dopo essere stata presa, Coco scopre che la sua famiglia ha un piano per distruggere i Forrester. Si rifiuta, però, di rubare i modelli. Eric e Quinn invitano a cena Ridge e Brooke. Per puro caso, Quinn e Ridge si ritrovano chiusi soli in bagno, così si baciano per l’ennesima volta. Rick, intanto, scopre che la nuova stagista è un membro della famiglia Spectra e non vorrebbe assumerla. Coco, però, lo convince ad avere fiducia in lei.